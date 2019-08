Oktoberfest

Krähenwinkel (ok). Oktoberfest am Sonnabend, 21. September, ab 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel. Für bayrische Spezialitäten ist gesorgt, genauso wie für Bier vom Fass in Maßen. Die „Guggis“ aus der österreichischen Partnergemeinde Stadl-Paura sind für die musikalische Unterhaltung zuständig. Außerdem wird es eine Tombola geben. Der Eintrittspreis liegt bei 15 Euro. Kartenvorverkauf im Dorfgemeinschaftshaus oder auf dem Hof Schmidt-Nordmeier.