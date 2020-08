Open-Air-Gottesdienste

Langenhagen. Die katholische Liebfrauengemeinde Langenhagen lädt herzlich zu Familiengottesdiensten „open air“ ein. Am Sonntag, 23 .August, findet der Gottesdienst um 11 Uhr auf dem Platz hinter der Liebfrauenkirche an der Karl-Kellner-Straße 67 statt. Am darauf folgenden Sonntag, 30. August, wird ein Gottesdienst auf dem Kirchplatz an der Zwölf-Apostel-Kirche am Weserweg 3 gefeiert. An den Open-Air-Gottesdiensten können jeweils bis zu 90 Personen teilnehmen. Daher wird um vorherige telefonische Anmeldung unter Angabe von Namen und Telefonnummer im Pfarrbüro unter der Rufnummer (05 11) 73 45 32 gebeten.