Ophelia stellt sich vor

Anita Niclaus spricht am 15. November bei AG 60 plus der SPD

Langenhagen. Vor 100 Jahren haben sich die Frauen in der Weimarer Republik das Wahlrecht erstritten und im Laufe der Jahre weitere, wichtige Rechte erreicht. Aber Frauen sind bis heute noch der öffentlichen Gewalt, auch der häuslichen, ausgesetzt.Seit 28 Jahren arbeitet der Verein Ophelia gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Frauen in Langenhagen, Burgwedel, Wedemark und Isernhagen. Mehrere Mitarbeiterinnen mit Qualifikation in Rechtswissenschaften, Sozialpsychologie und Psychologietherapie beraten und betreuen betroffene Frauen von Gewalt jeglicher Art. Der Beratungsbedarf ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Früher waren es hauptsächlich Jüngere, die Hilfe gesucht haben, heute sind auch ältere Frauen unter den Ratsuchenden. Anita Niclaus vom Vorstand des Langenhagener Ophelia-Vereins wird der Arbeitsgemeinschaft 60 plus des SPD-Ortsvereins Langenhagen und allen Interessierten einen Einblick in die problematische und äußerst schwierige Arbeit geben. Termin: Donnerstag, 15. November, um 15.30 Uhr im Anna-Schaumann-Stift. Natürlich gibt es wie immer Kaffee und Kuchen.