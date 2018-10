Ordination

Krähenwinkel. Nach einigen Monaten Vakanz im Pfarramt hat die Matthias-Claudius-Kirchengemeinde Kaltenweide-Krähenwinkel wieder eine Pastorin: Pfarrverwalterin Ulrike Thiele hat dort am 1. September ihren Dienst angetreten. Nun folgt der nächste Schritt: Am Sonnabend, 27. Oktober, wird sie durch Landessuperintendentin Petra Behr zur Pastorin ordiniert. Beginn des Ordinations-Gottesdienstes in der Matthias-Claudius-Kirche ist um 18 Uhr; alle Gemeindemitglieder und Interessierten sind herzlich eingeladen.