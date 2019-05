Organspende

Langenhagen. Das Thema Organspende ist bei vielen Menschen Gesprächsthema. Viele Gerüchte und teils falsche Vorstellungen darüber haben die Evangelisch-lutherische Elia- Kirchengemeinde dazu veranlasst, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Zu einem ersten Vortrag am Sonnabend, 11. Mai, um 16 Uhr in der Evangelisch-lutherischen Elia-Kirche, Konrad-Adenauer-Straße 33, laden wir alle Interessierten herzlich ein. Arnold Seegers, selbst als ehemaliger Kardiologe mit dem Thema konfrontiert, stellt das Thema aus medizinischer Sicht dar. In einem zweiten Teil, der im Juni folgen wird, wird Pastor Marc Gommlich zu diesem Thema eine Sonntagspredigt halten. Organspende, christliche Nächstenliebe, und das Gebot ‚Du sollst nicht töten‘. Passt das alles zusammen?