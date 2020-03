Original arabische Küche

Langenhagen. Köstliche arabische Gerichte selbst zubereiten. In einem Kursus der Volkshochschule am Donnerstag, 26. März, von 17.45 bis 21.30 Uhr werden unter fachkundiger Anleitung typisch arabische Gerichte mit einer Vielfalt an Gewürzen zubereitet.

Auf dem Speiseplan stehen Gerichte wie Humus, Kebbeh, Falafel, Kabseh oder Baklava.

Der Kursus kostet 27 Euro inklusive Lebensmittelkosten.

Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im VHS-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter der Telefonnummer (0511) 7307-9718 und per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.