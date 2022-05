Ortsrat plant Protest gegen Staus

Engelbostel/Schulenburg. Der CDU-Ortsverband Engelbostel-Schulenburg will mit einer dreitägigen Aktion ab Montag, 23. Mai, auf die Verkehrsproblematik in Schulenburg aufmerksam machen. Zu Stoßzeiten zwischen 15 und 18 Uhr gibt es dort oftmals Staus, zu anderen Zeiten Ärger mit Tempoverstößen. Mit parkenden Autos soll nun an den drei Tagen der Verkehr weiter eingeengt und verlangsamt werden. Am Dienstag soll mit einer Plakataktion auf das Problem hingewiesen und um Verständnis geworben werden. Da auch die Situation für Fahrradfahrer schwierig ist, ist für Mittwoch um 15.30 Uhr ein Fahrradkorso auf der Lan­gen­hagener Straße geplant.