Ortsrat trifft sich

Godshorn (ok). Der Godhorner Ortsrat trifft sich das nächste Mal am Dienstag, 9. Juni, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Vorplatz des Friedhofes, der Nahverkehrsplan, das Einzelhandelskonzept und eine Fahrradstraße. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerstunde statt.