Ortsratssitzungen terminiert

Ortsbürgermeister Grabowsky hat schon für 2020 geplant

Kaltenweide. Der Ortsbürgermeister von Kaltenweide, Reinhard Grabowsky (CDU) gibt bekannt, wann im Jahre 2020 Ortsratssitzungen stattfinden werden. Bisher hat der Ortsrat Kaltenweide immer im Saal des Zelleriehauses am Dienstag getagt. Die Sitzungen beginnen in der Regel um 19 Uhr, in Ausnahmefällen um 20 Uhr. Der Sitzungsort bleibt bestehen. Beachten Sie aber bitte die Ankündigungen in den örtlichen Zeitungen beziehungsweise im Internet unter Langenhagen „Rats- und Informationssystem“. Im kommenden Jahr muss von dieser liebgewonnen Praxis aufgrund der Fülle von vorgesehenen Terminen der Gremien abgewichen werden. Der Ortsrat tagt aber entweder am Montag oder am Dienstag. Die Termine im Einzelnen: Dienstag, 28. Januar, um 19 Uhr, Dienstag, 3. März, um 19 Uhr, Montag, 20. April, um 19 Uhr, Montag, 18. Mai, um 19 Uhr, Dienstag, 30. Juni, um 20 Uhr, Montag, 28. September, um 19 Uhr, Dienstag, 24. November, um 19 Uhr und Dienstag, 8. Dezember, um 20 Uhr (Bedarfstermin).