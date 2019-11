Osteoporose

Langenhagen. Die Osteoporose oder „Knochenschwund“ galt noch vor wenigen Jahren als Alterskrankheit. Heute weiß man, dass es sich um eine Knochenstoffwechselstörung handelt, bei der mehr Knochenzellen ab- als aufgebaut werden. In einem Vortrag am Mittwoch, 4. Dezember, von 16 bis 18.30 Uhr in der VHS Langenhagen werden die Zusammenhänge aus Naturheilkundlicher Sicht erläutert und Wege aufgezeigt, dem Ungleichgewicht zu entgegen zu wirken. Hierbei haben knochenfreundliche Ernährung und körperliche Bewegung eine große Bedeutung.

