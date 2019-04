Ostereierschießen

Kaltenweide/Altenhorst. In diesem Jahr findet das Ostereierschießen gemeinsam mit dem Schützenverein Kaltenweide im Schützenhaus Kaltenweide, Zellerie 8, statt. Der Schützenverein Altenhorst würde sich freuen, wenn die Freunde des Vereins am Karfreitag, 19. April, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr in Kaltenweide teilnehmen würden.