Osterfeuer

Godshorn. Die Ortsfeuerwehr Godshorn richtet am Ostersonnabend, 20. April, das traditionelle Osterfeuer aus. Veranstaltungsbeginn ist um 18 Uhr, das Feuer weird gegen 18.30 Uhr entzündet. Ort ist der ehemalige Rodelberg hinter dem Schwimmbadgelände, Verlängerung des Spielplatzweges. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Grüngutannahme erfolgt am Gründonnerstag, 18. April, von 15 bis 18 Uhr und am Ostersonnabend von 10 bis 13 Uhr. Es wird kein behandeltes Holz und keine größeren Äste/Wurzeln angenommen.