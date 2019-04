Osterfeuer in Langenforth

Langenforth. 15 Jahre Osterfeuer wird am Ostersonnabend, 20. April, ab 18 Uhr am Schützenhaus, Emil-Berliner-Straße 30, gefeiert. Es gibt Bratwurst, Steaks vom Grill und erfrischende Getränke. In der Gaststätte beginnt die Osterparty mit Musik von DJ Steven um 18 Uhr, ab 19 Uhr gibt es Livemusik mit der Band Failed Constrution, die nach dem Entzünden des Osterfeuers bei Einbruch der Dunkelheit ab etwa 21 uhr fortgesetzt wird. Mit einer Osterdisco klingt der Abend aus.