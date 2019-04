Osterfeuer mit Musik

Kaltenweide. Am Ostersonnabend richtet das Musik- uns Spielmannskorps Kaltenweide richtet das traditionelle Osterfeuer an der Zellerie aus.Vor der Feuerwehr und auf dem Zellerieplatz werden viele Besucher erwartet, die bei Bratwurst, Getränken und zünfiger Musik das Frühjahr begrüßen. Am Vormittag wird das Osterfeuer aufgeschichtet. Dafür wird zwischen 10 und 12.30 Uhr trockener Strauchschnitt angenommen. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr mit Musik und Grillwurst. Das Feuer wird in Abstimmung mit dem Flughafen gegen 19.30 Uhr angezündet.