Osterfeuer nicht entzündet

Kaltenweide. Der Musik- und Spielmannskorps Kaltenweide (Mitglied in der Ortsarbeitsgemeinschaft Kaltenweide) und Veranstalter des traditionellen Osterfeuers in Kaltenweide hat mitgeteilt, das das Osterfeuer auch in diesem Jahr ausfallen wird.

Auf Grund der geltenden Verordnungen wegen der Corona-Pandemie und der Ungewissheit wann diese gelockert werden, ist aus Sicht des Musik- und Spielmannskorps Kaltenweide (MSK) keine Vorbereitung auf das Osterfeuer möglich. Daher wurde unabhängig von Entscheidungen der Stadt Langenhagen das Osterfeuer 2021 abgesagt.