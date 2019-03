Osterfrühstück

Engelbostel/Schulenburg. Die AWO Engelbostel/Schulenburg lädt für Sonnabend, 13. April, um 9 Uhr zu einem Osterfrühstück in die Begegnungsstätte in der Kreuzwippe 1 herzlich ein. Das Helferteam wird wieder ein leckeres und reichhaltiges Frühstück vorbereiten, so dass in geselliger Runde gefrühstückt werden kann. Die Kosten für das Frühstück betragen neun Euro und eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, da auch die Platzzahl in der Begegnungsstätte begrenzt ist. Anmeldungen können direkt in der Tagesstätte oder unter Telefon (0511) 781790 (Tagesstätte), 782954 – Ingrid Bernhardt oder 743576 – Margrit Wilhelms erfolgen.