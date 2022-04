Osterhase im CCL

Langenhagen. Der Osterhase kommt am Sonnabend, 16. April, zu Besuch ins CCL.

Von 12 bis 18 Uhr verteilt er Naschereien an die großen und kleinen Besucher. Bestimmt nimmt er sich auch die Zeit für ein schönes Foto. Also Termin gleich im Kalender eintragen!