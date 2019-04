Ostern für Frühaufsteher

Langenhagen. Musik, Gedanken, einzigartige Atmosphäre und ein leckeres Osterfrühstück, was will man mehr. Die Osterwache in der Elia-Kirchengemeinde an der Konrad-Adenauer-Straße 33 am Ostersonntag, 21. April, bietet seinen Besuchern genau das! Los geht es um 5 Uhr morgens mit einem Auftritt einer Projektband aus Mitgliedern der Bands „ÆmbraceD“ und „Æverlasting“. Herzliche Einladung an alle Frühaufsteher und Musikliebhaber. Im Anschluss wird dann ab 8 Uhr ein gemeinsames Osterfrühstück gefeiert.