Ostern in St. Paulus

Passionsandachten und Gottesdienste in der Karwoche

Langenhagen. In der Passionszeit erinnert die Kirche an das Leiden und Sterben Jesu Christi. In Zeiten von Krieg und Leid in der Ukraine gewinnt das Gedenken an traurige Aktualität. In der Karwoche lädt die St. Paulusgemeinde zu Passionsandachten und zu Gottesdiensten ein. Die Andachten finden am Montag, 11. April, sowie am Dienstag und Mittwoch jeweils um 18 Uhr in der St. Pauluskirche am Ada-Lessing-Platz 7 (früher Hindenburgstraße 85) statt. Sie werden von Lektor Eckart Jakob, Prädikand Michael Vogt und Pastor Frank Foerster mit Bildern und Texten gestaltet. Für die musikalische Ausgestaltung sorgt die Sopranistin Martina Petersen. Am Gründonnerstag lädt die Gemeinde um 18 Uhr zu einem Gottesdienst mit Tischabendmahl ein. Erinnert wird an das Letzte Abendmal Jesu. Unter Beachtung der aktuellen Hygieneregeln feiert Pastor Foerster das Hl. Abendmahl mit Einzelkelchen, Oblaten und Traubensaft. Am Karfreitag und am Ostersonntag ist der Gottesdienst um 10 Uhr. Hier stehen der Tod Jesu und Jesu Auferstehung im Mittelpunkt. Martina Petersen singt dazu Stücke aus der klassischen Literatur und Kirchenlieder. Zu einem besonderen Gottesdienst lädt die St. Paulusgemeinde am Karsamstag ein: in der Feier der Osternacht um 23 Uhr wird mit Kerzen, Gesang und Konfirmandentaufen die Auferstehung Jesu Christi gefeiert. Die neue Osterkerze, die in die dunkle Kirche getragen wird, haben Frauen aus der Gemeinde selbst gestaltet. Ihr erstmaliges Entzündenund der Osterruf "Der Herr ist auferstanden!" symbolisieren den Sieg des Lebens über den Tod. In allen Gottesdiensten wird für den Frieden gebetet.