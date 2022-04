Osterpäckchen statt Currywurst

Langenhagen (ok) Nach dem Brand im SCL-Clubheim musste der DRK-Ortsverein Langenhagen jetzt umdisponieren. Der Blutspendetermine wird jetzt am nächsten Dienstag, 12. April, zwischen 15.30 und 19.30 Uhr in der benachbarten Sporthalle des SC Langenhagen an der Leibnizstraße 50 stattfinden. Statt Currywurst gibt es für die eifrigen Spender ein Osterpäckchen