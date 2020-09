Outdoor-Zumba mit Fenja

Immer mittwochs von 17 bis 18 Uhr bei Sparta

Langenhagen. Durch den Lockdown sind einige Pfunde wieder draufgekommen? Kontaktlose Sportarten sind besonders in der jetztigen Situation wichtig. Sparta Langenhagen bietet die Möglichkeit sich draußen beim Outdoor-Zumba richtig auszupowern. Die lateinamerikanische Musik sorgt dabei für gute Laune und Motivation. Mitmachen kann jeder, der Lust auf Bewegung im Freien hat und vielleicht auch mal was neues ausprobieren möchte. Unter Beachtung der derzeitigen Corona-Regelungen wird bis Mitte Oktober immer mittwochs von 17 bis 18 Uhr unter freiem Himmel geschwitzt. Die Kurse finden auf dem Sparta-Gelände an der Emil-Berliner Straße 40 mit Zumba-Instructor Fenja Barlsen für fünf Euro pro Einheit statt. Zu einer kostenfreien und unverbindlichen Schnupperstunde ist jeder herzlich eingeladen. Wegen der aktuellen Lage wird um vorherige Anmeldung gebeten. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter (0151) 50 90 99 92 oder zumba.fenjabarlsen@gmx.de.