Paket geklaut

Langenhagen (ok). Diebe ließen nach Auskunft der Polizei am Freitag zwischen 13.30 und 14.25 Uhr am Brinkholt ein Postpaket vom Auslieferungsfahrrad einer DHL-Mitarbeiterin mitgehen, während sie ein anderes zustellte. Der Schaden beläuft sich auf 30 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.