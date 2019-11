Papierboote und Wattepusten

Langenhagen. Die St. Pauluskirche an der Hindenburgstraße 85 lädt für Sonnabend, 23. November, von 10 bis 12 Uhr zur Kinderkirche ein. Die Kinder hören dieses Mal die spannende Geschichte der Sturmstillung: Jesus und seine Jünger sind mit einem Boot auf einem See unterwegs, als plötzlich ein mächtiger Sturm heraufzieht. Sie sind in großer Not. Ob die Geschichte gut ausgeht, erfahren die Teilnehmer zwischen fünf und zwölf Jahren bei der Knderkirchei. Außerdem werden ein Wackelschiff sowie Papierboote gebastelt, Wattepusten gespielt und knifflige Rätsel gelöst. Die Teilnahme an der Kinderkirche ist kostenfrei, über eine kleine Spende für Bastelmaterial freut sich das Team aber sehr.