Papiercontainer angesteckt

Schulenburg. Unbekannte Täter haben in der Neujahrsnacht zwischen 0.45 und 1 Uhr einen Altpapiercontainer an der Fichtenstraße in Schulenburg vermutlich durch einen Feuerwerkskörper angezündet, wodurch der Inhalt des Containers vollständig ausbrannte. Es liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. DieSchadenshöhe beträgt nach Polizeiangaben rund 500 Euro.