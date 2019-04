Papierstapel brennt

Langenhagen. Auf bislang unbekannte Weise wurde an der Poggenaue in Langenhagen am Donnerstag gegen 19.20 Uhr ein Papierstapel in Brand gesetzt, der bei den Altpapiercontainern lag. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf vier der Container über, die vollständig zerstört wurden. Auch ein im Nahbereich befindlicher Zaun und Strauchwerk wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die entstandene Schadenshöhe wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.