Parkplätze gesperrt

Bäume werden zurückgeschnitten

Langenhagen. Der große Parkplatz zwischen Konrad-Adenauer-Straße und Waggumer Hof sowie die drei Längsparkbuchten am Waggumer Hof sind am Donnerstag, 28. März, vorübergehend gesperrt. Dort werden ab dem frühen Morgen Mitarbeiter vom städtischen Betriebshof einige der Bäume zurückschneiden. Dafür müssen die Parkplätze geräumt sein.Zudem werden ebenfalls am Donnerstag, 28. März, einige der Parkbuchten vor dem Rathaus im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße gesperrt.Die Stadt bittet alle, sich auf die geänderte Parksituation an diesem Tag einzustellen und entweder auf einen der anderen zentrumsnahen Stellplätze auszuweichen oder die Innenstadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzufahren.