Parkplätze gesperrt

Langenhagen. Der Parkplatz vom Schulzentrum Langenhagen und der große Parkplatz nördlich der Konrad-Adenauer-Straße sind ab Sonnabend, 8. September, 17 Uhr gesperrt. Die Stadt richtet dort ein vorübergehendes Halteverbot bis einschließlich Sonntag, 9. September, ein. An den Zufahrten beider Parkplätze wurden am Montag, 3. September, entsprechende Hinweisschilder aufgestellt.

Mehrere Jugendfeuerwehre tragen am Sonntag, 9. September, einen Wettbewerb auf der Außenanlage des Schulzentrums Langenhagen aus. Damit auch abseits des Austragungsortes ausreichend Raum zur Verfügung steht, werden die Parkplätze bis zum Ende des Wettbewerbs gesperrt.

Die Verwaltung appelliert an die Besucher des Stadtzentrums sowie an alle Fahrzeughalter und -Fahrer, auf diese Änderungen zu achten und sie zu befolgen.