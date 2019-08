Parkplatz gesperrt

Langenhagen. Der Parkplatz am Wietzepark kann voraussichtlich noch bis Donnerstag, 8. August, aufgrund von Straßenbauarbeiten nicht angefahren werden. In der Straße Reuterdamm wird ein Teil der Fahrbahndecke saniert, wofür die Fahrbahn in einem Abschnitt eingeengt werden muss. Die Zufahrt zum Parkplatz befindet sich im Bereich der Baustelle. Der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeleitet.