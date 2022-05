Pedelec für 50 plus

Langenhagen (ok), Ein Pedelec-Kursus für die Generation 50 pus läuft am nächsten Dienstag, 10. Mai, zwischen 9.30 und 13.30 Uhr auf dem Parkplatz des THW an der Wiesenauer Straße 14. Es geht unter anderem um die richtige Helm - und Fahrradeinstellung sowie rechtliche Aspekte. Im Anschluss können die Teilnehmer mit dem eigenen Pedelec auf einem kleinen Übungsparcours fahren- Hier wird dann Spurhaltung, Abbiegen, Kurvenfahren, sicheres Absteigen und effektives Bremsverhalten geübt. Vor Ort können die Pedelecs registriert worden.