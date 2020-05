Pedelec gestohlen

Langenhagen (ok). Langfinger haben ein rotes Pedelec der Marke Pegasus, Premio E 10 Sport, nach Auskunft der Polizei am Dienstag zwischen 14.15 und 14.30 Uhr an der Niederrader Allee mitgehen lassen. Der Sachschaden liegt bei 2.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.