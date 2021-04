Pedelec gestohlen

Langenhagen. Diebe haben nach Auskunft der Polizei am Freitag zwischen 16.45 und 17.10 Uhr am CCL-Eingang an der Schützenstraße ein angeschlossenes Pedelec (Triumph EBird Ultra in grau, Wert etwa 2.200 Euro) entwendet. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.