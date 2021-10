Pedelec gestohlen

Langenhagen. Das in der öffentlich zugänglichen Tiefgarage abgestellte und mit einem

Schloss gesicherte Pedelec (so genannte „Tiefeinsteiger“ in blau) wurde nach Auskunft der Polizei am Sonnabend zwischen 7.30 und 11.20 uhr durch

an der City Park Residenz am Schildhof entwendet. Zurzeit gibt es keine Täterhinweise.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.