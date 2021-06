Pekip beim MTV

Engelbostel/Schulenburg. Die nächsten Pekip (Prager-Eltern-Kind-Programm)-Kurse beim MTV Engelbostel-Schulenburg starten am Mittwoch, 14. Juli. Jungen Müttern und kleinen Babys wird die Möglichkeit gegeben, neue Spiel- und Bewegungsanregungen zu finden. Im Mehrzweckraum des MTV machen die jungen Kinder die ersten Erfahrungen mit gleichaltrigen Babys, und auch die Mütter können ihre ersten Erfahrungen über ihre süßen Kleinen austauschen. Ein Elternabend ist ebenfalls Bestandteil des Kurses.

Die Kurse finden an folgenden Terminen statt. 14. Juli; 21. Juli.; 28. Juli.; 4. August.; 25. August.; 1. September.; 8. September; 15. September.; 22. September und 29. September. Der Kurs 202103 geht von 9.15 bis 10.45 Uhr, der Kurs 202104 von 11 bis 12.30 Uhr.

Die Kursgebühren belaufen sich auf 70 Euro für Mitglieder und 90 Euro für Nichtmitglieder. Infos unter (0511) 74 12 90 (Anrufbeantworter) oder Mail an info@mtv-engelbostel-schulenburg.de.