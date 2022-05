Pfingstausritt

Engelbostel (ok). Der Reitverein Engelbostel lädt zu seinem traditionellen Pfingstausritt für Montag, 6. Juni. ein. Wer nicht "zu Pferd" mit möchte, kann sich gern der geführten Fahrradtour anschließen. Die Fahrradtour wird von Uta Döpke und Andrea Franke geleitet, die Reitergruppe von Claudia Wollnik geführt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Reitverein Engelbostel, Anritt oder Abrfahrt um 10 Uhr. Pause ist auf Brandes-Hof im Köllingsmoor. Anschließender Ausklang ist bei Getränken und Bratwurst am Reitverein.