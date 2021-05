Pflanzentausch

Langenhagen. Am Tag der Nachbarn, am 28. Mai, gibt es eine Aktion im MGH in der Zeit von 10 bis 16 Uhr. Auf der Terrasse des MGH können Pflanzen, die nicht mehr gewollt werden, abgegeben werden. Da es eine Pflanztauschaktion ist, besteht die Möglichkeit eine andere Pflanze mitzunehmen. Treffen ist draußen mit Abstand und Maske. Auch auf Abstand besteht die Möglichkeit des Austausches und des Kennenlernens.

Weitere Fragen und Informationen unter (0511) 72 11 35 oder auf der Homepage: www.mehrgenerationenhaus-langenhagen.de oder auf facebook.