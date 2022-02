Pflege Demenzkranker

Langenhagen. Die Gerontologin und Sozialarbeiterin Margret Schleede-Gebert spricht am Mittwoch, 16. März, um 19 Uhr im vhs-Treffpunkt über die Besonderheiten und Herausforderungen bei der Pflege von Menschen mit Demenz in ihrer letzten Lebensphase.

Wie wirken sich dementielle Erkrankungen auf sterbende Menschen aus? Wie können die Pflegenden die Zeit mit ihnen gestalten?

Begreifen die Erkrankten, dass sie sterben? Was bedeutet das für die Betreuenden? Wie reagiert man, wenn die Erkrankten nach ihren verstorbenen Partnern fragen? Wie ist mit Aggression und Fluchtbedürfnis umzugehen?

Mit diesen Themen beschäftigt sich die Veranstaltung anhand konkreter Beispiele und der Vorstellung vieler Handlungsmöglichkeiten.

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Hospizverein Langenhagen statt.

Der Eintritt kostet acht Euro.

Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäftsstellen schriftlich, per Fax unter (0511) 73 07-97 18 und per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.