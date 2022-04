Pflegeberatung

Langenhagen. Kostenlose und unabhängige Pflegeberatung in Langenhage: Der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land bietet am Montag 25. April, eine Sprechstunde im Mehrgenerationenhaus an der Konrad-Adenauer-Straße 15 an. Von 14 bis 16 Uhr geben Experten neutral und vertraulich Auskunft zu allen Fragen rund um das Thema Pflege.

Die Beratungskräfte informieren unter anderem über örtliche Hilfe- und Unterstützungsangebote, über die Leistungen der Pflegeversicherung und über mögliche Sozialleistungen. Wer will, erhält auch Unterstützung bei der Antragstellung, zum Beispiel auf einen Pflegegrad.

Das Angebot richtet sich insbesondere an pflegebedürftige Menschen und pflegende Angehörige, aber auch an jede andere interessierte Person. Außerdem spricht es Menschen an, die sich ehrenamtlich im Seniorenbereich engagieren möchten.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist es zwingend erforderlich, im Vorfeld telefonisch einen Termin unter der Telefonnummer (0511) 70 02 01 16 zu vereinbaren.

Außerhalb der Sprechstunden können sich die Bürger auch telefonisch beraten lassen oder vorab einen Gesprächstermin vereinbaren. Bei Bedarf bietet der Senioren- und Pflegestützpunkt Hausbesuche in der Wohnung des Ratsuchenden an.