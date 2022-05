Pflegeberatung

Langenhagen. Der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land bietet am Dienstag 14. Juni, eine Sprechstunde im Mehrgenerationenhaus an der Konrad-Adenauer-Straße 15 D an. Jeweils von 14 bis 16 Uhr geben Experten neutral und vertraulich Auskunft zu allen Fragen rund um das Thema Pflege.

Interessierte vereinbaren bitte im Vorfeld einen Termin unter der Telefonnummer (0511) 70 0 2 01 16. Der Eintritt in das Gebäude ist nur mit einer zugelassenen Maske erlaubt. Es wird um das Tragen einer FFP-2 Maske gebeten.