Phantombild

Krähenwinkel/Godshorn. Der LandFrauenverein Krähenwinkel-Godshorn lädt zur Versammlung in das Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel für Mittwoch, 9. Oktober, um 18 Uhr. Dirk Scheerle hält einen Vortrag: Aus der Arbeit eines

Phantombildzeichners. Mitglieder melden sich bitte bei den Ortsvertrauensfrauen an,

interessierte Frauen können sich an Renate Moderow unter der Telefonnummer (0511)

74 27 48 wenden. "