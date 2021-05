Pilotschule für Tablets

Langenhagen (ok). In der nächsten Sitzung des Rates der Stadt Langenhagen, die am nächsten Montag, 17. Mai, ab 18.30 Uhr wieder als Hybridsitzung im Theatersaal über die Bühne geht, stehen unter anderem der Antrag des Vereins für Vielseitigkeitsreiterei für den Bau eines Allwetterplatzes sowie die Tablet-Pilotschule IGS Süd. Zu Beginn der Sitzung findet eine aktuelle Stunde zum Thema Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 2030 statt, die die BBL beantragt hat. Außerdem geht es unter anderem um einen Standort für eine Rollstuhlschaukel sowie Berichte über Freiwillige Feuerwehr, Stadtbibliothek, Volkshochschule sowie Musikschule. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung haben die Einwohner die Möglichkeit, Fragen zu stellen.