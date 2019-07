Pizza zum Nulltarif

Langenhagen (ok). Lust auf eine Gratis-Pizza? Der Dr.-Oetker-Pizza-Truck macht am Donnerstag, 25., und Freitag, 26. Juli, jeweils zwischen 11 und 19 Uhr Station am famila-Markt an der Hans-Böckler-Straße und präsentiert seine große Produktpalette. Jeder Besucher, der gern nformieren kann, darf ein Stück Margherita zum Nulltarif genießen.