Pkw aufgebrochen

Godshorn. Ein bislang unbekannter Täter zog in der Zeit von Donnerstag, 4. Oktober, 23.20 Uhr, bis Freitag, 5. Oktober, 8.40 Uhr, das Schloss der Fahrertür eines Mercedes Viano heraus, der am Steinbrink 11 abgestellt war, und gelang so in den Fahrzeuginnenraum. Es wurde das fest eingebaute Navigationsgerät, zwei Rücksitze, sowie ein Tisch entwendet.