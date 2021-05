Plätze im Kids-Klubs frei

Viel Spaß und gute Laune für Sieben- bis Zwölfjährige

Langenhagen. In den Jugendtreffs der Stadt- und Ortsteile Wiesenau, Godshorn und Kaltenweide bietet die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen einen Kids-Klub für Kinder von sieben bis zwölf Jahren an. Jeweils in der Zeit von 16 bis 18 Uhr wird gebastelt, gespielt, geklönt, sich mit Freundinnen und Freunden getroffen und nach der Corona-Krise auch wieder gekocht. Für die Monate Mai und Juni 2021 sind montags im Jugendtreff Wiesenau und dienstags im Jugendtreff Godshorn Plätze frei geworden. Hierfür werden gerne Anmeldungen per E-Mail unter kiju@langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 73 07-99 50 entgegen genommen. Vorankündigung: Voraussichtlich ab Mitte Juni 2021 wird der Kids Klub immer donnerstags ebenfalls in der Zeit von 16 bis 18 Uhr im neuen Jugendtreff Engelbostel/Schulenburg tolle Aktionen anbieten.