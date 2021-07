Plakate besprüht

Langenhagen (ok). Die Vandalen haben keine bestimmte politische Partei präferiert, sondern machten sich gleich an mehreren Plakaten zu schaffen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren sie mit weißer und roter Sprühlackfarbe an der Walsroder Straße unterwegs. Zeugenhinweise bitte unter der Telefoinnummer (0511) 109-42 17.