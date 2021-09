Plastikfrei

Langenhagen (ok). Das Thema Nachhaltigkeit spielt in der nächsten Ratssitzung eine zentrale Rolle. Stichworte sind zum Beispiel das Hannoccino-Pfandsystem für Mehrwegkaffeebecher, aber auch der plastikfreie Wochenmarkt. Das Grundstück des ehemaligen NP-Marktes an der Kananoher Straße steht ebenso auf der Tagesordnung wie neue Photovoltaik-Anlagen und inklusive Spielplätze. Termin ist am Montag, 13. September, um 18.15 Uhr im Theatersaal. Vor und nach der Sitzung können Einwohner wie immer Fragen stellen.