Platzkonzert

Godshorn (ok). So nach und nach kommen die bekannten und beliebten Veranstaltungen alle zurück. Das Platzkonzert der Feuerwehr Godshorn geht am Sonnabend, 11. Juni, ab 15 Uhr am Feuerwehrhaus in der Straße Alt-Godshorn über die Bühne. Konzertbeginn ist um 15.30 Uhr. Für Getränke, Leckeres vom Grill sowie Kaffee und Kuchen ist gesorgt.