Plaudern mit dem BHV

Langenhagen (ok). Zu einem Plaudernachmittag bei Kaffee und Kuchen lädt der Bürger- und Heimatverein (BHV) Langenhagen für Sonntag, 11. August, in den Waldkater nach Maspe ein.Beginn ist um 15 Uhr. Für die Anreise ist ein Bus-Shuttle organisiert worden. Der Bus fährt um 14.30 Uhr ab Langenhagen-Mitte und um 17.30 Uhr wieder zurück. Anmeldungen bitte unter (0511) 6 04 61 60, (017) 3 40 52 75 oder unter j.miethe@bhv-langenhagen.de. Auch, was den Bustransfer angeht.