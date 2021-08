Sozialdemokraten laden zum Infoangebot im Grünen

Langenhagen. Nicht einmal mehr vier Wochen bis zur Kommunalwahl in Niedersachsen am 12. September. Die Sozialdemokraten laden zum „Plausch im Park“ ein: Hier können interessierte Bürger mit den Kandidaten für den jeweiligen Wahlbereich ins Gespräch kommen. Unter freiem Himmel soll „coronakonform“ diskutiert werden können: Fragen zum Programm und zur Wahl selbst (wie viele Stimmen habe ich/wie kann ich diese verteilen) beantworten die Kandidaten hier gerne.Für den Wahlbereich I (Wiesenau/Brink) laden die Top3-Kandidaten der Liste, Elke Zach, Anja Sander und Robert Kurz, in den Brinker Park (Eingang Fuhrenkamp) am 25. August um 17 Uhr und am 04.09. um 15:00 Uhr.Für den Wahlbereich II (Langenforth) laden die Top3-Kandidaten Irina Brunotte, Sven Seidel und Frank Stuckmann an den Silbersee (Nähe Parkplatz Flußgraben) am heutigen 21. August und 5. September jeweils von 15 bis 17 Uhr.Für den Wahlbereich III (Alt-/Langenhagen-Mitte) laden die Top3-Kandidaten Matthias Gleichmann, Cornelia Lütge und Ole Westerholz am 23. August und 3.September jeweils um 17 Uhr in den Eichenpark (Eingang Elisabethkirche) ein.Bei schlechtem Wetter (Regen) muss die jeweilige Veranstaltung leider abgesagt werden. Kurzfristige Infos gibt es unter (0 15 75) 9 63 08 53. Übrigens erteilen alle Anwesenden auch gerne Informationen zur bevorstehenden Bundestagswahl am 26. September.