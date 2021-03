Plogging oder doch Spaziergang?

Frühjahrsputz in der Kernstadt

Langenhagen. Aufgrund der andauernden Pandemie-Situation wird der Frühjahrsputz dieses Mal als „Spaziergang inklusive Reinigung“ organisiert. Für Sonnabend, 20. März, sind alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Organisationen und sonstige helfende Hände aufgerufen, Grünflächen, Rabatten und Parkanlagen in Langenhagens Zentrum vom Müll zu befreien.Wichtig ist, dass die Spaziergänge innerhalb der Familie, desselben Haushalts oder allein,zum Beispiel während der Joggingrunde stattfinden. Bitte an die tagesaktuellen Corona-Vorschriften halten.Ausgabe der Sammelmaterialien, wie etwa Mülltüten, ist um 12 Uhr am Feuerwehrhaus an der Konrad-Adenauer-Straße. Handschuhe, Harken und Eimer sind idealerweise mitzubringen. Bei Bedarf werden sie – solange der Vorrat reicht – ausgegeben. Die vollen Säcke können am selben Tag bis maximal 18 Uhr abgegeben werden. Wo die Säcke abgestellt werden können, erfahren die Helfenden vor Ort über ein Informations-Blatt.Plogging – Symbiose aus Bewegung und Umweltschutz. Die Idee ist, während des Joggens Müll, der entlang der Laufstrecke liegt, aufzusammeln und ihn dann zum Ende der Jogging-Runde ordnungsgemäß zu entsorgen. Wer nicht gleich joggen möchte, kann gerne auch bei einem Spaziergang das Zentrum von Langenhagen von Müll befreien.