"Pimp Your Town" vom 5. bis 7. Dezember in Langenhagen

Langenhagen. Vom 5. bis 7. Dezember findet das Projekt “Pimp Your Town!” in Langenhagen statt. “Pimp Your Town!” ist ein Planspiel zur Kommunalpolitik, in dem Schülerinnen und Schüler in die Rolle von Stadtratsmitgliedern schlüpfen. Sie entwickeln Ideen, fassen diese in Anträge zusammen, beraten über Verbesserungsvorschläge und treffen Entscheidungen,die später dem Recht Rat vorgelegt werden. Unterstützt werden sie dabei von Ratsmitgliedern und dem Bürgermeister Mirko Heuer. Gesucht werden noch teilnehmende Klassen (Ausschreibung und Anmeldung unter pimpyourtown.de/langenhagen). Begleitetwerden die Klassen dabei vom Team des Vereins Politik zum Anfassen aus Hannover, das jungen Menschen Lust auf Demokratie macht; Schülerinnen und Schüler beteiligt und in den Projekten Politik hautnah erleben lässt.